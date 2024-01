CTT: "Obviamente que sabia e obviamente que concordo com o que foi feito”, diz Pedro Nuno

"Obviamente que sabia e obviamente que concordo com o foi feito".



O recém-eleito secretário-geral do PS comentou desta forma, aos jornalistas, no Parlamento, a notícia da compra de 0,24% do capital dos CTT - uma aquisição que só agora foi conhecida.



O recém-eleito secretário-geral do PS comentou desta forma, aos jornalistas, no Parlamento, a notícia da- uma aquisição que só agora foi conhecida. De acordo com a própria Parpública, o objetivo inicial era chegar aos 13%, quase igualando a posição do então maior acionista, Manuel Champalimaud, mas isso acabou por não acontecer. Esta quinta-feira, Pedro Nuno Santos afirmou que "não está previsto" qualquer investimento adicional na empresa de serviço postal. "O que queremos é trabalhar com os CTT para um serviço de qualidade", disse.



Leia Também Costa: compra de ações dos CTT não foi em segredo e não esteve relacionada com o OE "proteger o interesse nacional, garantindo que não ia haver inflacionamento dos preços".



Pedro Nuno Santos disse ainda que não há planos para reverter a privatização dos CTT, mas deixou críticas a esse processo, feito pelo Governo do PSD. "Fez uma privatização desastrosa, que lesou o interesse nacional, do Estado, dos portugueses. O PSD devia era estar preocupado em pedir desculpa pelo processo de privatização, em vez de estar preocupado com 0,24% de ações dos CTT", afirmou.



O socialista respondia, assim, a Luís Montenegro, que o acusou hoje de "sacudir a água do capote" neste processo.



Leia Também Montenegro acusa Pedro Nuno Santos de "sacudir água do capote" sobre os CTT

De acordo com a própria Parpública, o objetivo inicial era chegar aos 13%, quase igualando a posição do então maior acionista, Manuel Champalimaud, mas isso acabou por não acontecer. Esta quinta-feira, Pedro Nuno Santos afirmou que "não está previsto" qualquer investimento adicional na empresa de serviço postal. "O que queremos é trabalhar com os CTT para um serviço de qualidade", disse.Pedro Nuno Santos disse ainda que, mas deixou críticas a esse processo, feito pelo Governo do PSD. ", do Estado, dos portugueses. O PSD devia era estar preocupado em pedir desculpa pelo processo de privatização, em vez de estar preocupado com 0,24% de ações dos CTT", afirmou.O socialista respondia, assim, a Luís Montenegro, que o acusou hoje de "sacudir a água do capote" neste processo.

Leia Também Preço das ações impediu Estado de igualar Champalimaud nos CTT

É o tema do momento e Pedro Nuno Santos não fugiu dele. Sobre a aquisição pela Parpública de ações dos CTT, em 2021, por ordem do Governo, o candidato do PS a líder do Governo disse: