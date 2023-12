Currículo político é campo de batalha entre PSD e PS

A experiência política está por trás do primeiro atrito do novo secretário-geral do PS com o líder do maior partido da oposição. Pedro Nuno Santos, no seu primeiro ponto de agenda como líder dos socialistas, apontou a “falta de experiência governativa” da direita e disse já quase não se distingue a linguagem do PSD e do Chega. Na resposta, Luís Montenegro subiu de tom e defendeu que a experiê

