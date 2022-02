Direção do CDS-PP propõe congresso para 2 e 3 de abril

A direção do CDS-PP propôs hoje que o Congresso do partido que elegerá o próximo presidente democrata-cristão se realize a 2 e 3 de abril, decisão que será votada na sexta-feira pelo Conselho Nacional.De acordo com a proposta de regulamento enviada hoje aos conselheiros, a que a Lusa teve acesso, remete-se para a Comissão Organizadora do Congresso a definição do local onde se realizará a reunião magna.O 29.º Congresso do CDS-PP vai eleger o sucessor de Francisco Rodrigues dos Santos, que se demitiu da presidência do partido e não irá recandidatar-se na sequência dos resultados eleitorais nas legislativas de 30 de janeiro.O CDS-PP obteve 1,6% dos votos e pela primeira vez desde o 25 de Abril de 1974 ficou sem representação parlamentar, depois de na última legislatura ter uma bancada de cinco deputados.O eurodeputado do partido, Nuno Melo, afirmou em 01 de fevereiro que será candidato à liderança se conseguir garantir "condições institucionais" para "um caminho novo, unificador, mobilizador e respeitador".O Conselho Nacional do CDS-PP reúne-se na sexta-feira, a partir das 19:00, na sede nacional do partido, em Lisboa.