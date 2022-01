Discriminação dos Açores e Madeira nas vendas online proibida a partir de março

aplicar diferentes condições a operações de pagamento" por razões relacionadas com "o local de residência, com o local de estabelecimento do consumidor em território nacional, com a localização da conta de pagamento, ou com o local de estabelecimento do prestador de serviços de pagamento".





A partir de março, as práticas de "bloqueio geográfico e de discriminação injustificada" nas vendas eletrónicas para os consumidores das regiões autónomas vão passar a ser proibidas. A medida consta de uma lei publicada esta segunda-feira em Diário da República , que prevê multas até 25 mil euros para quem não cumprir com o estabelecido.A lei vai aplicar-se a "todos os comerciantes que disponibilizam bens ou prestam serviços em território nacional" e visa acabar com o bloqueio, restrição de acesso e o redirecionamento dos consumidores por serem das regiões autónomas dos Açores ou da Madeira, exceto quando tal seja necessário para "assegurar o cumprimento de exigências legais às quais as atividades do comerciante estejam sujeitas".Isso significa que os comerciantes passam a estar impedidos de aplicar "condições gerais de acesso aos bens ou serviços diferentes em função do local de residência ou do local de estabelecimento do consumidor em território nacional", tendo como "obrigação" os disponibilizar "para a totalidade do território nacional", permitindo, no entanto, custos diferentes.O mesmo se aplica às operações de pagamento. Os comerciantes ficam proibidos de "Quem não cumprir com estes pressupostos fica sujeito a uma multa. Quem bloquear, redirecionar ou restringir o acesso dos consumidores na Internet fica sujeito a uma coima que pode ir dosA Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) e as autoridades regionais de fiscalização ficarão responsáveis por garantir o cumprimento da nova lei, que entra em vigor "