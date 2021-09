Dos partidos à abstenção, os números que vão a jogo nas eleições autárquicas

Mais de 9 milhões de eleitores são chamados este domingo, dia 26 de outubro, a escolher quem vai liderar, nos próximos quatro anos, as 308 câmaras do país. Um levantamento feito pelo Negócios mostra que, em termos históricos, partidos e coligações mudaram muito ao longo dos anos, apesar de haver algumas constantes. Mesmo que se tenha mantido nos últimos anos, a liderança também variou.Desde que se realizaram as primeiras eleições para as autarquias em Portugal, em 1976, os socialistas têm conseguido sozinhos mais votos nas autárquicas. Só nas autárquicas de 1985 é que os votos no PSD foram superiores aos do PS. Nesse ano, o PSD conseguiu 35,11% dos votos e conquistou 149 das então 305 câmaras existentes (o número total de câmaras só passou a ser de 308 a partir de 2001).Contando com as coligações que foram sendo feitas ao longo dos anos pelos partidos com assento parlamentar, verifica-se ainda que a vitória nem sempre foi do PS. Por exemplo, nas eleições de 1979, o PS teve mais votos que os restantes partidos, mas os grandes vencedores foram os partidos de centro-direita. Em conjunto, o PSD, CDS-PP, PPM e AD conseguiram cerca de 49% dos votos.Mas, como estas eleições são complexas, a diferença em número de votos nem sempre se reflete em câmaras conquistadas. Por exemplo, nas autárquicas de 1976, o PS conseguiu 33,01% dos votos, enquanto o PSD ficou pelos 24,30%, mas ambos conseguiram presidir a 115 câmaras.À esquerda, o PCP integrou sempre a terceira força política com mais votos em autárquicas desde 1982, mas nunca concorreu isoladamente. Até 1987, os comunistas foram a votos coligados com o MDP na Aliança Popular Unida (APU). Depois disso, formaram coligação com o PEV na Coligação Democrática Unitária (CDU).O número de eleitores que não vai votar continua, no entanto, a ser um desafio. Desde 1976, a taxa de abstenção tem-se mantido acima dos 50%. Além da eleição do executivo camarário de cada autarquia, em eleições autárquicas são também escolhidos os membros das assembleias municipais e das 3.091 assembleias de freguesia.