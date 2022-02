Eleições legislativas no círculo da Europa serão repetidas a 12 e 13 de março

A Comissão Nacional de Eleições (CNE) anunciou esta quarta-feira que as eleições legislativas no círculo eleitoral da Europa irão ser repetidas nos dias 12 e 13 de março. Os emigrantes portugueses a residir na Europa que queiram votar por via postal poderão fazê-lo, mas têm de assegurar que o voto é entregue até 23 de março."A votação presencial terá lugar nos dias 12 e 13 de março, e os votos por via postal serão considerados se recebidos até dia 23 de março, inclusive", referiu Vera Penedo, da CNE, em conferencia de imprensa, na Assembleia da República.A decisão surge depois de o Tribunal Constitucional ter determinado a repetição das eleições legislativas em 139 assembleias de voto do círculo eleitoral da Europa, depois de terem sido detetadas irregularidades nos votos dos alguns eleitores portugueses, que chegaram sem a fotocópia do documento de identificação do eleitor.Segundo a CNE, "o tempo mínimo necessário à produção de todo o material eleitoral para que os eleitores possam manifestar a sua vontade por via postal é de sete dias". A esse período, acrescem "quatro dias para expedição e mais nove para garantir a distribuição postal no país de destino"."Para assegurar o mínimo de igualdade de oportunidades, deve ser salvaguardado um lapso de tempo disponível para a resposta dos eleitores, antes da data de votação, que deve incluir um mínimo de três dias úteis. Em caso de repetição da votação, a assembleia de apuramento deverá reunir no dia seguinte", frisou a CNE.Os resultados do ato eleitoral serão depois publicados a 24 de março. Depois dessa data, pode ainda haver recursos.Na votação realizada anteriormente, foram contabilizados cerca de 157 mil votos pelo círculo da Europa, que permitiriam atribuir mais um deputado para o PS e PSD. No entanto, mais de 80% dos boletins de votos não estavam devidamente acompanhados por fotocópia do cartão do cidadão.