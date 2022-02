Votos repetidos do círculo da Europa só contam se chegarem a Portugal até 23 de março

Leia Também Eleições legislativas no círculo da Europa serão repetidas a 12 e 13 de março

Os eleitores portugueses recenseados pelo círculo da Europa deverão começar a receber nos próximos dias a documentação necessária para a repetição da votação nas legislativas.Um comunicado conjunto do Ministério dos Negócios Estrangeiros e do Ministério da Administração Interna revela que a documentação eleitoral já começou a ser enviada, e que inclui um folheto com instruções sobre o processo de votação, o boletim de voto, um envelope verde e um envelope de retorno branco com indicação de porte pago.O Governo sublinha que "só serão considerados válidos os votos que sejam acompanhados por cópia do Cartão de Cidadão ou Bilhete de Identidade, colocada fora do envelope verde, que contém apenas o boletim de voto, e dentro do envelope branco de retorno".Foram as irregularidades nos votos dos alguns eleitores, que chegaram sem a fotocópia do documento de identificação do eleitor, que levaram à repetição da votação.Na mesma nota, os ministérios sublinham que "os boletins de voto devem ser remetidos com a maior brevidade possível", e que "somente serão considerados os votos recebidos em Portugal até ao dia 23 de março".O comunicado ressalva ainda que a Administração Eleitoral não consegue indicar "qual o período máximo de tempo para as cartas chegarem às caixas de correio dos eleitores no estrangeiro, ou para a notificação da respetiva tentativa de entrega, pois tal depende dos operadores de correio local".Na repetição do ato eleitoral, só os eleitores que se inscreveram para votar presencialmente a de 30 de janeiro é que poderão voltar a fazê-lo de forma presencial nas Embaixadas e postos consulares nos dias 12 e 13 de março, entre as 08h00 e as 19h00 locais.Da mesma forma, só quem votou a 30 de janeiro, após ter feito o recenseamento até 5 de dezembro, é que poderá voltar a fazê-lo em março, porque a declaração de nulidade do Tribunal Constitucional determina que o universo eleitoral seja o mesmo da primeira votação.As moradas dos eleitores também devem ser as mesmas da eleição anterior. O percurso dos boletins de voto poderá ser seguido através do Portal euEleitor.