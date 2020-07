Eleições para órgãos externos na AR em dúvida até fim de julho

Uma fonte do gabinete do presidente do parlamento disse à Lusa que Ferro Rodrigues vai avaliar se é possível fazer, "com êxito", as eleições para os eleitos da Assembleia para Conselhos de Fiscalização do Sistema de Informações da República (CFSIRP) e do Sistema Integrado de Informação Criminal (CFSIIC), Conselho Superior de Informações (CSI) e um membro do Conselho Superior de Defesa Nacional (CSDN).O calendário é, todavia, muito apertado até ao final da sessão legislativa, em 23 de julho, dia do último plenário, ocupado com uma "maratona" de votações, e antecedido, em 22 de julho, pelo debate sobre o estado da Nação, notou à Lusa uma fonte parlamentar.Na prática, existe pouco tempo, até 23 de julho, dado que também é necessário fazer as audições para os candidatos aos quatro órgãos, explicou a mesma fonte.Das 12 eleições realizadas na sexta-feira pelo parlamento, em que foram eleitos o novo presidente do Conselho Económico e Social (CES), Francisco Assis, e dois juízes para o Tribunal Constitucional, falharam a eleição os candidatos para os quatro órgãos, dado que as listas, indicadas pelo PS e PSD, não conseguiram os votos de dois terços dos deputados exigidos pela lei e pela Constituição.Luís Patrão, candidato ao CFSIRP, e José Luís Carneiro, à CSDN, ambos indicados pelo PS, e que falharam a eleição, retiraram as suas candidaturas.O PSD optou por manter todos os seus candidatos aos quatro órgãos. O PS nada anunciou sobre o que pretende fazer.De acordo com os resultados publicados na página da Assembleia da República, os candidatos propostos para o CSDN, CSI, CFSIRP, CFSIIC não conseguiram os votos suficientes para serem eleitos, no caso dois terços (152) dos deputados que votaram (228), ao abrigo da Constituição e da legislação portuguesa.A eleição para este tipo de órgãos exige uma maioria de dois terços e um acordo entre os dois maiores partidos, PS e PSD.