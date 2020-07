Estado da Nação: as perguntas a que o Governo devia responder

No debate do Estado da Nação espera-se que o Executivo faça um ponto de situação do país e apresente o caminho a seguir. Já os partidos da oposição prometem pedir contas ao Governo sobre opções tomadas e respostas sobre vários temas, das contas públicas à saúde, sem esquecer casos específicos como a TAP ou a banca.

