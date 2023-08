EUA querem limitar âmbito da proibição ao investimento na China

A ordem executiva que está a ser preparada parece focar-se no volume de receitas que as empresas obtêm de setores tecnológicos sensíveis, como "chips" e inteligência artificial, disseram à Bloomberg duas fontes conhecedoras do processo.

EUA querem limitar âmbito da proibição ao investimento na China









