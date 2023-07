Yellen: "O mundo é grande o suficiente" para os Estados Unidos e China

Leia Também Visita de Xi Jinping à Rússia será mais uma acha para a fogueira nas relações China-EUA

A secretária de Estado do Tesouro terminou a visita oficial a Pequim com expectativas positivas, reconhecendo que as reuniões bilaterais dos últimos dias com altos funcionários chineses foram "diretas" e "produtivas", ajudando a estabilizar o relacionamento muitas vezes difícil entre as duas potências.Numa conferência de imprensa após a viagem, Janet Yellen reconheceu que Estados Unidos e China se mantêm em desacordo numa série de questões, mas expressou confiança de que sua visita tenha desencadeado esforços para colocar o relacionamento numa "base mais segura"."Os EUA e a China têm desacordos significativos", afirmou Yellen aos jornalistas na conferência de imprensa que deu na embaixada em Pequim, apontando até as preocupações de Washington sobre o que chamou de "práticas económicas injustas", mas foi categórica ao dizer que nem ela nem o presidente Joe Biden veem "a relação entre os EUA e a China através do quadro de um conflito de grandes potências". "Acreditamos que o mundo é grande o suficiente para nossos dois países prosperarem", acrescentou.O objetivo da viagem de Yellen à China foi aprofundar os laços com a nova equipe económica de Xi Jinping, reduzir o risco de mal-entendidos e abrir caminho à cooperação em áreas como as alterações climáticas e o endividamento."Acho que fizemos algum progresso e creio que podemos ter um relacionamento económico saudável que seja benéfico tanto para nós como para o mundo", frisou a governante, adiantando que espera agora comunicações mais reguladores entre as equipas económicas dos dois países.Entre os encontros que teve, Yellen reuniu-se com o primeiro-ministro Li Qiang e o vice-governador do Banco Popular da China, Pan Gongsheng. Na conferência de imprensa que marcou o final da visita, a secretária do Tesouro dos EUA reiterou que Washington não está a tentar forçar um desligamento - "decoupling" - face à economia da China, dado que isso seria "desastroso para ambos os países e desestabilizador para o mundo".Yellen disse que enfatizou aos seus interlocutores chineses que quaisquer restrições de investimento por parte dos EUA seriam "altamente direcionadas e claramente direcionadas, de forma restrita, a alguns setores em que temos preocupações específicas de segurança nacional", para evitar repercussões desnecessárias."Nenhuma visita resolverá nossos desafios da noite para o dia. Mas espero que esta viagem ajude a construir um canal de comunicação resiliente e produtivo", resumiu Yellen.As relações entre Washington e Pequim têm sido sinónimo de tensão entre os dois blocos, sobretudo devido às questões de segurança nacional incluindo Taiwan, as proibições de exportação de tecnologias avançadas e as estratégicas económicas dos dois lados do globo.O primeiro a visitar a China foi o secretário de Estado, Antony Blinken, que visitou Pequim no mês passado. Foi. Nas próximas semanas é esperado que também o enviado climático John Kerry visite o país.