Europa anseia por Biden mas o tempo já não volta atrás

"Nós, europeus, temos de agarrar as rédeas do nosso próprio destino." A frase proferida, em 2017, pela chanceler alemã, Angela Merkel, na sequência de duas frustrantes cimeiras da NATO e do G7, é um tratado sobre as consequências da política externa da administração Trump.

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;