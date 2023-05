Ex-adjunto de Galamba ainda desconhece qualquer despacho de exoneração

Decorridos 11 dias desde que João Galamba lhe comunicou por telefone que estava despedido, Frederico Pinheiro, ex-adjunto do ministro das Infraestruturas, ainda não teve acesso a qualquer despacho de exoneração.Ao Correio da Manhã, Frederico Pinheiro, que protagonizou a polémica que envolveu um computador com documentos classificados e agressões a elementos do gabinete de Galamba, assegura que "até ao momento ainda não me foi dado a conhecer nenhum despacho de exoneração".

