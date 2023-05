Leia Também Ex-adjunto de Galamba ainda desconhece qualquer despacho de exoneração

no centro da polémica que envolveu um alegado roubo de um computador com documentos classificados (e a consequente notificação do SIS) e acusações de agressões a membros do gabinete,

Leia Também Portátil da polémica devolvido na via pública. SIS alega ter agido por ser "caso de urgência"

O despacho de exoneração de Frederico Pinheiro, ex-adjunto do ministro das Infraestruturas, foi publicado nesta quarta-feira, 10 de maio, com efeitos retroativos a 26 de abril. Ministro João Galamba justifica demissão no despacho com "comportamentos incompatíveis" com responsabilidades."Exonero o mestre Frederico Pinheiro, por ter adotado comportamentos incompatíveis com os deveres e responsabilidades inerentes ao exercício de funções de adjunto de um gabinete ministerial", lê-se no despacho assinado por João Galamba e publicado nesta quarta-feira, 10 de maio, em Diário da República.O ministro das Infraestruturas frisa que o despacho "produz efeitos a 26 de abril de 2023, inclusive".No arranque desta semana, o Correio da Manhã escrevia que Frederico Pinheiro,Hoje, duas semanas depois do telefonema de João Galamba ao ex-adjunto, a dar conta da sua demissão, o despacho é finalmente publicado.Mas t

Na mesma chamada telefónica, Galamba terá comunicado a Frederico Pinheiro que, a partir daquele momento, estava proibido de entrar nas instalações do Ministério das Infraestruturas. Nessa mesma noite, o adjunto do ministro dirigiu-se ao gabinete, contrariando as indicações do governante.





Frederico Pinheiro ter-se-á dirigido ao gabinete e, junto da secretária que usava, terá recolhido o computador portátil, atribuído no âmbito das suas funções como adjunto, para o colocar numa mochila. As assessoras de Galamba não terão deixado, o que terá motivado agressões. Frederico Pinheiro rejeita ter agredido pessoas do gabinete de João Galamba ou ter roubado um computador. Afiança que apenas se tentou defender após ter sido agarrado e sublinha que devolveu o equipamento por sua iniciativa.



Entretanto, o ex-adjunto do ministro das Infraestruturas disponibilizou-se esta segunda-feira para prestar esclarecimentos na comissão parlamentar de inquérito à gestão da TAP.





(Notícia atualizada com mais informação às 09:40)