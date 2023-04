Ex-adjunto de Galamba nega ter agredido ou roubado computador

"comportamentos incompatíveis com os deveres e responsabilidades" inerentes ao exercício das funções, rejeita ter agredido pessoas do gabinete de João Galamba ou ter roubado um computador. Afiança que apenas se tentou defender após ter sido agarrado e sublinha que devolveu o equipamento por sua iniciativa.Em declarações ao Negócios, Frederico Pinheiro relata que, após ter recebido um telefonema de Galamba onde este o informou da exoneração do cargo, dirigiu-se ao Ministério das Infraestruturas para recolher os objetos pessoais. "Estavam quatro pessoas no gabinete que não queriam que eu retirasse as minhas coisas pessoais, incluindo um computador". "Apenas me defendi."

O ex-adjunto adianta também que foi agarrado por estas quatro pessoas e que acabou por fugir para a garagem do prédio, numa tentativa de sair do edifício. Deparando-se com as portas bloqueadas, descreve, terá ligado à PSP a relatar que estava a ser impedido de abandonar o edifício. Na porta principal, o segurança ter-lhe-á também dado indicação de que tinha recebido ordens para não o deixar sair. "Fui eu quem chamei a PSP para poder sair do edifício, conta".Segundo Frederico Pinheiro, a PSP autorizou-o a levar o computador, que diz ser um portátil do gabinete mas que tinha informação pessoal, acabando por sair do edifício acompanhado pelas autoridades policiais.Já em casa, adianta, terá sido alertado para a possilidade de o computador ter informação classificada. "Voluntariamente, entreguei o computador e fi-lo chegar ao ministério assim que fui alertado que o mesmo poderia ter informação confidencial", afirma, rejeitando que tenha existido ação da Polícia Judiciária.