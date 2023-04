Galamba nega acusações e põe adjunto em xeque

Leia Também Ex-adjunto de Galamba omitiu notas de reunião durante dois meses

O ex-adjunto do ministro das Infraestruturas Frederico Pinheiro assegurou, também em comunicado, que se opôs à decisão de João Galamba de indicar à comissão parlamentar de inquérito à TAP que não existiam quaisquer notas tomadas durante a reunião secreta dos deputados socialistas e a ex-CEO da companhia aérea e que terá servido para coordenar as perguntas e respostas na audição de Christine Ourmières-Widener."Só no último segundo e depois de o Governo ter pedido um adiamento do prazo para entrega dos documentos ao Parlamento" é que Frederico Pinheiro assumiu a existência de tais notas. Depois, sabe o Negócios, levou 36 horas a encaminhar as notas e esteve 24 horas sem atender o telefone ao gabinete.Foi perante esta postura que o ministro das Infraestruturas, regressado de uma viagem a Singapura, optou por avançar com a exoneração do adjunto, justificando a decisão com "comportamentos incompatíveis com os deveres e responsabilidades" inerentes ao exercício das funções, segundo indicou à Lusa fonte oficial.Frederico Pinheiro, ex-adjunto do ministro das Infraestruturas, contesta a justificação de João Galamba de que a sua exoneração se deveu a ter omitido as notas da reunião dos deputados do PS com a ex-CEO da TAP "durante dois meses".Num comunicado , o ex-adjunto afirma que revelou as notas a Galamba a 5 de abril, um dia após Christine Ourmières-Widener ter revelado, na comissão parlamentar de inquérito à gestão da TAP, que tinha participado numa reunião com os deputados socialistas.