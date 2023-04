PSD exige que António Costa preste esclarecimentos sobre “mentiras” dentro do Governo

A situação que envolve o ministro João Galamba e o seu ex-assessor "é de uma gravidade enorme" e o primeiro-ministro tem de dar explicações ao país, nomeadamente sobre "se foram os serviços secretos, na sua tutela direta, a ser chamados para recuperar o computador" de Frederico Pinheiro, declarou este sábado o líder parlamentar do PSD.

Joaquim Miranda Sarmento falava aos jornalistas numa conferência de imprensa destinada a emitir um comentário oficial sobre a situação política atual, leia-se sobre o caso que envolve o ministro das Infraestruturas, João Galamba, e o seu ex-assessor a propósito da comissão de inquérito parlamentar (CPI) à TAP e da informação agora conhecida sobre a reunião do PS com a ex-CEO da empresa, quando da sua ida ao Parlamento.

"Que segredos" ou "informações que comprometem o Governo é que esse computador tem que justificam chamar os serviços de segurança para o recuperar", questionou o líder parlamentar dos sociais democratas, acrescentando que o primeiro-ministro tem, também, de "explicar ao país em que estado está o Governo" quando "o seu ministro das Infraestruturas, soube-se ontem, quis mentir à CPI e ao país".





Em causa, explicou, está a sequência de mensagens de WhatsApp, ontem conhecida, em que, diz Miranda Sarmento, "o assessor diz claramente que quis entregar as notas [sobre a reunião com a CEO da TAP] e que foi o ministro que impediu". "Quem foi apanhado a tentar mentir e a ocultar informação foi o ministro das Infraestruturas", declarou Miranda Sarmento.



Relativamente ao computador do ex-assessor de João Galamba, foi noticiado que terá sido o SIS a recuperá-lo nasequência da exoneração, notícia que ainda não foi desmentida. O SIS, refira-se, está na turela direta do primeiro-ministro.



"O primeiro-ministro, ou afirma a sua autoridade ou corre o sério risco de ver o Governo a degradar-se ainda mais", defendeu, acrescentando que saber se António Costa tem ou não condições para se manter em funções "depende da sua capacidade para prestar esclarecimentos ao país".

"É tudo uma trapalhada enorme, com informações contraditórias, mas que no final apanham membros do Governo a faltar à verdade", insistiu.

O líder parlamentar afirmou que avançar com uma moção de censura ao Governo não é algo que esteja "a ser debatido" dentro do partido. "Ainda não ponderámos. Temos todas as iniciativas legislativas à nossa disposição. Não excluimos mas neste momento não é algo que esteja a ser debatido".

