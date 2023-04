Ex-adjunto nega ter escondido de Galamba notas da reunião com CEO da TAP

Leia Também Ministério das Infraestuturas: CEO da TAP é que quis participar na reunião com deputados do PS

Frederico Pinheiro, ex-adjunto do ministro das Infraestruturas, contesta a justificação de João Galamba de que a sua exoneração se deveu a ter omitido as notas da reunião dos deputados do PS com a ex-CEO da TAP "durante dois meses".Num comunicado , o ex-adjunto afirma que revelou as notas a Galamba a 5 de abril, um dia após Christine Ourmières-Widener ter revelado, na comissão parlamentar de inquérito à gestão da TAP, que tinha participado numa reunião com os deputados socialistas.Nessa data, assegura, disse ao ministro que tinha tomado notas do encontro e que estas deixavam "claro que, naquela reunião de 17 de janeiro tinham sido articuladas perguntas a serem efetuadas pelo GPPS e tinham sido referidas as respostas e a estratégia comunicacional da CEO da TAP".O ex-adjunto revela ainda que discordou do comunicado emitido pelo ministério a 6 de abril em que era indicado que "Frederico Pinheiro esteve presente na reunião de 17 de janeiro em representação do Ministério das Infraestruturas".