Feijóo tenta resistir apesar de inevitável chumbo

Pouco mais de um mês depois do Rei de Espanha ter indicado Alberto Nuñez Feijóo para a investidura como Presidente do Governo espanhol, o congresso iniciou esta terça-feira o processo de tomada de posse do candidato do PP. Desde o dia 22 de agosto – dia do anúncio da Casa Real – Feijóo não somou o apoio de nem mais um deputado do que os 172 que tinha na altura. Por não esperar surpresas, o discurso do político focou-se muito

...