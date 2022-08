Gorbachev: Santos Silva lembra figura na transição democrática no leste da Europa

Morreu Gorbatchov. Um protagonista político controverso, mas que foi capaz de “pôr fim” a um dos regimes mais funestos da história. E de apostar na paz, pondo termo à guerra fria. Em tempos tão difíceis, fazem falta homens desta cêpa e com este fôlego. @ppdpsd @psdparleuropeu — Paulo Rangel (@PauloRangel_pt) August 30, 2022

O presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, recordou Mikhail Gorbachev, que morreu esta terça-feira aos 91 anos, como uma figura essencial para o fim da Guerra Fria e para a transição democrática no leste da Europa."Na hora da sua morte, homenageio Mikhail Gorbachev. Ele foi essencial para o fim da Guerra Fria e para a transição democrática no leste da Europa", sublinhou Augusto Santos Silva, através da rede social Twitter.Também o eurodeputado e vice-presidente do PSD Paulo Rangel assinalou Mikhail Gorbachev como um "protagonista político controverso, mas que foi capaz de 'pôr fim' a um dos regimes mais funestos da história".Já o ex-presidente do PSD, Rui Rio, frisou que Gorbachev ficará na história, sublinhando que "o mundo ocidental tem de estar eternamente grato" ao ex-líder da União Soviética pelo "trabalho em prol do diálogo e da paz".O ex-líder da União Soviética Mikhail Gorbachev morreu hoje aos 91 anos, adiantaram as agências de notícias russas.Tass, RIA Novosti e Interfax citaram o Hospital Clínico Central.O gabinete de Gorbachev havia dito que o ex-chefe de Estado estava em tratamento no hospital.