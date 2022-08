Morreu Mikhail Gorbachev, último presidente da URSS e pai da "Perestroika"

Mikhail Gorbachev, o último presidente da União Soviética e promotor da abertura do Kremlin ao Ocidente, morreu esta terça-feira aos 91 anos, avançam as agências de informação russas Interfax, TASS e RIA Novosti.



O antigo chefe de Estado morreu num hospital em Moscovo onde se encontrava internado.





Segundo a TASS, Gorbachev será sepultado no cemitério Novodevichy, em Moscovo, junto à sua esposa, Raisa, que morreu em 1999.O esforço para aliviar as tensões entre Moscovo e o Ocidente, em particular Washington, valeram a Gorbachev o Nobel da Paz em 1990.Apreciado no mundo ocidental, a figura de Gorbachev divide os russos, com muitos a não perdoarem a forma como se desmoronou a União Soviética e o declínio económico nos anos seguintes.