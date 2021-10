O Governo anunciou esta sexta-feira que vai baixar o Imposto sobre Produtos Petrolíferos (ISP), para compensar a receita arrecada pelo Estado com o IVA cobrado sobre o preço dos combustíveis. A medida de devolução de receita de imposto vai entrar em vigor este sábado, dia 16, e manter-se até ao dia 31 de janeiro.



"Face ao aumento do preço médio de venda ao público dos combustíveis, o Estado arrecada um montante superior a 600 milhões de euros a IVA e, por isso, irá repercutir nas taxas de ISP esse valor de acréscimo que aufere", referiu o secretário de Estados dos Assuntos Fiscais, António Mendonça Mendes, em conferência de imprensa.



Essa redução irá traduzir-se numa descida de dois centimos no ISP da gasolina e um cêntimo do gasóleo.



(em atualização)