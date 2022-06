Governo cria visto para procura de trabalho e elimina regime de quotas para a imigração

O Governo aprovou hoje a criação do visto para a procura de trabalho, que permite aos estrangeiros entrarem no país durante seis meses, e eliminou o regime de quotas para a imigração, anunciou a ministra Ajunta e dos Assuntos Parlamentares."Na promoção das migrações seguras ordenados e reguladas e no combate à escassez de mão-de-obra procede-se à criação de uma nova tipologia de visto, concretamente o visto para a procura de trabalho, possibilitando assim a entrada em território português a nacionais de Estados estrangeiros que venham à procura de trabalho pelo período de 120 dias, extensivo a mais 60 dias, num total de 180 dias", disse Ana Catarina Mendes (na foto) na conferência de imprensa após o Conselho de Ministros.A ministra avançou também que o Governo eliminou "definitivamente" o que considerava ser "um anacronismo há muito tempo, que é o regime de quotas para visto de residência para trabalho subordinado".Estas medidas constam da proposta de lei que altera o regime jurídico da entrada, permanência, saída e afastamento de estrangeiros do território nacional que hoje foi aprovado em Conselho de Ministros.