IL acusa Chega de "querer enganar idosos", Ventura diz que Rocha só conhece "privatizar e despedir"

O líder da IL acusou esta terça-feira o Chega de ser socialista e querer "enganar os idosos" com a "medida impossível" das pensões, tendo André Ventura classificado a Iniciativa Liberal como o "partidos dos ricos".O debate sobre as legislativas entre Rui Rocha e André Ventura, transmitido pela SIC Notícias, foi aceso e ficou marcado por temas como a TAP, a proposta do Chega sobre as pensões, a imigração e os possíveis acordos depois das eleições de 10 de março.A promessa do Chega para equiparar as pensões ao valor do salário mínimo nacional foi a primeira usada pelo líder da IL para acusar André Ventura de ser socialista, já que levaria o país à bancarrota e seria "impossível de cumprir". De acordo com Rui Rocha, tal medida custaria entre sete a nove mil milhões de euros."Está a querer enganar os idosos", comparando Ventura a "uma criança que está num parque de diversões e quer andar em todos os carrosséis".Perante a pergunta de como pagaria esta medida, Ventura respondeu apenas que seria com aquilo que se perde com a corrupção, a economia paralela e a taxação de lucros da banca e perguntou a Rui Rocha se se sentia confortável com as pensões baixas que existem em Portugal."Vocês não são o partido dos portugueses, vocês são os partidos dos ricos", atirou Ventura a Rocha.Por mais do que uma vez, o presidente do Chega acusou a IL de só conhecer duas palavras que são "privatizar e despedir" e de estar "doidinha para se meter na cama com o PSD".