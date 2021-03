Iniciativa Liberal rejeita coligação de Moedas e apresenta Quintas a Lisboa

A Iniciativa Liberal recusou hoje integrar a coligação autárquica à Câmara de Lisboa encabeçada por Carlos Moedas e decidiu apresentar um candidato próprio, Miguel Quintas, anunciou o presidente do partido, João Cotrim Figueiredo.

O anúncio foi feito na Praça do Município, com a Câmara de Lisboa como pano de fundo, tendo João Cotrim Figueiredo explicado que esta decisão, que assumiu não ser fácil, já foi dada a conhecer a Carlos Moedas.





A decisão foi tomada pela Comissão Executiva que hoje se reuniu, por proposta do núcleo de Lisboa da Iniciativa Liberal, tendo sido anunciado igualmente o nome que vai ocupar o segundo lugar na lista dos liberais, Ana Pedrosa-Augusto, que foi vice-presidente eleita no primeiro congresso do Aliança.





"Que não fiquem dúvidas nenhumas: é uma decisão difícil, mas certa e que o grande objetivo que temos ao tomá-la é tirar da câmara o PS que há 14 anos a governa e o atual presidente que há seis anos a governa", sublinhou o presidente e deputado dos liberais.





Para Cotrim Figueiredo, "a decisão não é fácil porque a maior parte dos partidos tem uma tentação de ter sucessos eleitorais imediatos", uma tentação que garante que a Iniciativa Liberal não tem.





"Esta é a decisão certa porque sabemos que esses sucessos eleitorais só têm significado se forem conseguidos sem atalhos e com incoerência", argumentou.





Na perspetiva do líder liberal, a conquista de mandatos e lugares deve ser feita, "não mudando apenas caras, mas mudando políticas e sobretudo forma de fazer política".





"Esta decisão não foi fácil porque tem óbvios riscos mediáticos e óbvios riscos eleitorais, mas é a decisão certa porque a Iniciativa Liberal sabe que, sem a coragem que correr esses riscos implica, nada desses sucessos significam alguma coisa e não estaremos aqui, daqui por seis meses, a anunciar uma vitória eleitoral da IL", acrescentou.





Lisboa é atualmente, segundo Cotrim Figueiredo, "uma cidade sem ambição, uma câmara com demasiada burocracia, com demasiadas lógicas clientelares de exercício do poder".





"[Lisboa] precisa de ser muitíssimo corajosa como aquilo que esta nossa decisão representa também", antecipou.

À agência Lusa, no início da semana, fonte liberal tinha adiantado que as conversações entre o candidato social-democrata à Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, e a Iniciativa Liberal para uma eventual coligação iriam continuar, depois de uma primeira reunião na segunda-feira.