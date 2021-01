João Ferreira adverte que o vírus não se combate com cortes salariais

O candidato presidencial João Ferreira advertiu hoje que o novo coronavírus não se combate com cortes salariais e bancos de horas "encapotados", mas sim respeitando os direitos dos trabalhadores e valorizando os seus salários."O vírus não se combate com cortes salariais, com bancos de horas encapotados, com horas negativas, com a precarização dos vínculos laborais, com o contínuo desinvestimento nos trabalhadores. (...) Pelo contrário, o vírus combate-se respeitando direitos, com mais investimento, valorizando salários dos trabalhadores", argumentou.O candidato apoiado pelo PCP e PEV falava durante uma sessão sob o tema "Direito ao trabalho e ao trabalho com direitos. Defender a Constituição", na Casa do Alentejo, em Lisboa, que contou com a presença da secretária-geral da CGTP, Isabel Camarinha.Antes da sua intervenção, Isabel Camarinha classificou a candidatura do PCP e PEV como "essencial e insubstituível", por defender um "novo modelo de desenvolvimento" e ser aquela "que em melhores condições está de defender, cumprir e fazer cumprir a Constituição".A sessão arrancou com um conjunto de intervenções de representantes de comissões de trabalhadores de empresas e ativistas sindicais de diversas áreas profissionais, cujos discursos se centraram na precariedade e no facto de a pandemia de covid-19 ter vindo a aumentar a insegurança laboral.Para João Ferreira, aqueles testemunhos "confirmam uma realidade económica e social que é urgente modificar", missão que diz estar na base da sua candidatura, que "escolhe como prioridade defender e valorizar os trabalhadores".Respondendo a críticas que acusam a sua candidatura de não abandonar "a cassete da política laboral", o eurodeputado sublinhou que essa é uma acusação que o orgulha, já que um dos propósitos da sua candidatura é a defesa dos direitos laborais."Nos últimos dias, a propósito de debates que terão causado amargos de boca a certos comentadores, houve quem viesse acusar esta candidatura de não abandonar a cassete da política laboral. Pois essa é uma acusação que muito me orgulha, são medalhas que esta candidatura carrega", afirmou.O candidato apoiado pelo PCP iniciou o segundo dia oficial da campanha para as presidenciais em Santiago do Cacém, no distrito de Setúbal, seguindo depois para Lisboa.A primeira campanha realizada em Portugal em estado de emergência arrancou oficialmente no domingo, sob a ameaça de um novo confinamento e com as estruturas a adaptarem as suas agendas às restrições impostas pela pandemia de covid-19.As eleições presidenciais estão marcadas para 24 de janeiro e esta é a 10.ª vez que os portugueses são chamados a escolher o Presidente da República em democracia, desde 1976.Além de João Ferreira (PCP e PEV), concorrem a estas eleições seis candidatos: Marisa Matias (apoiada pelo Bloco de Esquerda), Marcelo Rebelo de Sousa (PSD e CDS/PP), Tiago Mayan Gonçalves (Iniciativa Liberal), André Ventura (Chega), Vitorino Silva, mais conhecido por Tino de Rans, e a militante do PS Ana Gomes (PAN e Livre).