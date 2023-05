Ministro das Infraestruturas envolveu o SIS horas antes de alertar a PJ

O diretor da Polícia Judiciária (PJ) só foi contactado pelo ministro das Infraestruturas, João Galamba, para recuperar o computador com documentos classificados quando o SIS já o tinha recuperado, segundo o Expresso.





O semanário escreve que a PJ não foi avisada do contacto com o SIS, e que foi o próprio SIS a sugerir a João Galamba que contactasse a Polícia Judiciária.



Depois de ter sido demitido pelo ministro, por telefone, a 26 de abril, Frederico Pinheiro dirigiu-se ao Ministério das Infraestruturas com a intenção de recuperar o computador, numa noite de tensão, relatos de gritos e agressões, intervenção da PSP e diferentes versões dos acontecimentos.





Segundo tinha relatado também a Visão, Frederico Pinheiro recebeu o primeiro telefonema de um operacional do SIS – a quem haveria de entregar o computador - nessa mesma noite, pouco depois das 23:00.





No dia seguinte, a 27 de abril, o ex-adjunto foi surpreendido por uma nova visita da PJ. Nessa altura já o computador tinha sido disponibilizado ao SIS, que o entregou ao instituto que gere a rede informática do Governo (Ceger).