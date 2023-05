Bacelar Gouveia : "É preciso saber se vai haver exonerações no âmbito do SIS e do SIRP"

O ex-presidente do Conselho de Fiscalização do SIRP, Jorge Bacelar Gouveia, deixou claro, em entrevista ao jornal Público e à Renascença , que "é preciso saber se vai haver exonerações no âmbito do SIRP e do SIS".O também professor de direito constitucional frisa que o comunicado do Conselho de Fiscalização sobre o caso que envolve o ex-adjunto do ministro da Infraestruturas, Frederico Pinheiro, "está cheio de contradições, além de erros jurídicos"."De facto, o SIS, ao ter contactado o adjunto que levou o computador, praticou uma medida de polícia — é uma das medidas de polícia que estão na Lei de Segurança Interna —, além de ter feito apreensão de um computador supostamente roubado. Foi um episódio infeliz", descreve Bacelar Gouveia.Para o constitucionalista é preciso por isso "apurar responsabilidades" e saber "quem deu a ordem? Quem é que tomou a decisão de ir buscar o computador? Quem a executou?"."O Conselho de Fiscalização, aqui, tem maior responsabilidade, porque não está a fiscalizar. E ele é o garante em relação aos cidadãos, da legalidade democrática e dos nossos direitos, porque os serviços de informações não podem atuar restringindo ou limitando direitos, liberdades e garantias. É isso que está no seu estatuto", rematou Bacelar Gouveia.