João Paulo Correia: “O ministro das Finanças não pode ser uma via verde na autorização de despesa”

João Paulo Correia, vice-presidente da bancada socialista, acredita que as críticas do ministro das Infraestruturas ao colega das Finanças fazem parte de “dores de crescimento” da despesa pública e não as encara como uma “guerra”.

João Paulo Correia: “O ministro das Finanças não pode ser uma via verde na autorização de despesa”









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.