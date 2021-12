Leia Também Lista de Rio foi a mais votada para Conselho Nacional, Pinto Luz em segundo

A lista da direção de Rui Rio para o Conselho Nacional do PSD foi a mais votada no Congresso do partido, enquanto a encabeçada por Miguel Pinto Luz ficou em segundo, seguida da lista apoiada por Luís Montenegro.De acordo com informações avançadas à Lusa por fonte social-democrata, a quarta lista mais votada foi a do deputado Carlos Eduardo Reis, destacado apoiante do presidente do PSD, Rui Rio.Mais tarde, foram proclamados os resultados oficiais, segundo a qual a lista da direção, encabeçada por Pedro Roseta, obteve 187 votos, correspondentes a 17 conselheiros, seguida da liderada por Miguel Pinto Luz, cuja lista teve 161 votos (14 mandatos).Seguiu-se a lista apoiada por Luís Montenegro, encabeçada por Pedro Colaço, que conseguiu 146 votos (13 conselheiros) e a de Carlos Eduardo Reis (apoiante de Rio) com 97 votos e nove conselheiros.Outra apoiante de Rio, Catarina Rocha Ferreira, conseguiu eleger seis conselheiros (74 votos), enquanto André Neves (afastado da lista de deputados) terá quatro lugares no Conselho Nacional (52 votos).A lista encabeçada por Duarte Marques, também afastado do próximo parlamento, conseguiu 43 votos, correspondentes a três mandatos.A lista do antigo líder da distrital de Setúbal Luís Rodrigues elegeu um conselheiro (17 votos), tal como a lista de Nuno Ezequiel Pais (14 votos), a de José Meireles (14 votos) e a da coordenadora das Mulheres Social-Democratas Lina Lopes (18 votos).A lista da direção e as dos três cabeças de lista que são destacados apoiantes de Rio (Carlos Eduardo Reis, Catarina Rocha Ferreira e Lina Lopes) somam 33 dos 70 conselheiros nacionais dos eleitos.Ao 39.º Congresso do PSD, o chamado parlamento do partido, concorriam onze listas ao Conselho Nacional, mais uma do que na anterior reunião magna.