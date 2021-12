Rio: "Portugal precisa de um novo governo"

O presidente do PSD rejeitou este domingo uma "visão clubística" da política e voltou a defender o consenso entre partidos, em nome do "interesse nacional".No discurso de encerramento do 39º congresso nacional, Rui Rio foi afirmou que "sempre que o entendimento é possível ele é preferível à discórdia e à mera tática partidária"."Como tenho vindo a dizer, encaro como muito relevante, senão mesmo como decisivo para o futuro de Portugal, o diálogo entre partidos políticos", afirmou o líder social-democrata.E foi mais longe: "A visão clubística que trata adversários como inimigos não se conduna com a forma como vejo a atividade partidária".Para Rio, "inventar diferenças é um exercício inútil para quem coloca os interesses do partido à frente dos interesses do país". "Existimos todos para servir Portugal, apenas nos distinguimos na forma de o fazer."Sobre a anterior solução governativa, que juntou PS, BE e PCP, o presidente social-democrata afirmou tratar-se de um período de "má memória"."De má memória, porque a sua principal marca identitária era a de uma permanente aposta no presente e a de um notório desprezo pela construção de um futuro melhor e mais sólido para o nosso país", criticou Rio em Santa Maria da Feira, Aveiro.Para Rui Rio, "a governação socialista adiou o país", pelo que "Portugal precisa de um novo governo" para "conseguir mais e melhores empregos e não dfiicultar a tarefa das empresa que criam riqueza"."Não é aceitável um país sufocado em impostos e em que o salário de referência pouco se distingue do mínimo em vigor", atirou Rui Rio sob fortes aplausos dos militantes.Outro momento que fez vibrar a plateia foi quando o líder do PSD disse que "não é racional manter apoios sociais a quem se furta ao trabalho". "Os apoios sociais são socialmente indispensáveis mas só para quem deles verdadeiramente necessita", sublinhou.Rio descreveu também o PSD com que se apresenta a legislativas como um partido "reformista" mas garantiu que, se for eleito, não reverterá tudo o que foi feito pelo PS."Não vamos destruir tudo o que os outros fizeram, mas queremos desenvolver o país e voltar a trazer a esperança aos portugueses."Nas críticas deixadas, Rui Rio voltou a atacar o dinheiro pago ao Novo Banco, as questões em torno do diferendo fiscal com a EDP e a reestruturação da TAP.Futuro da TAPA TAP foi um dos dossiês em que as palavras do presidente do PSD foram mais duras. "Depois de uma vida de mão estendida ao Orçamento do Estado, a TAP, é, também, um exemplo da gestão socialista, com largos milhões de euros dos portugueses nela despejados", criticou Rio.E resumiu o processo numa frase: "Tudo mau. Pior, era impossível". "É má a solução de fechar a TAP, depois das avultadas verbas que lá foram enterradas. É má a solução de a manter, porque ainda falta lá meter muito mais dinheiro. E será má a situação do nosso país, se a Comissão Europeia vier a reprovar o plano que lhe foi apresentado pelo Governo", elencou.