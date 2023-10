Luís Menezes: Montenegro? “Se perder europeias fica difícil”

O antigo vice-presidente do grupo parlamentar do PSD elogia o líder do partido e as suas propostas, mas reconhece que se não houver uma vitória nas europeias será mais complicado para Luís Montenegro.

Luís Menezes: Montenegro? "Se perder europeias fica difícil"









