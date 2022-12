O Presidente da República já reagiu à demissão de Alexandra Reis, secretária de Estado do Tesouro - que está envolvida na polémica sobre a indemnização de 500 mil euros que recebeu da TAP, após a negociação da saída da empresa - revelando que foi apurada a questão política do que tinha acontecido.Marcelo Rebelo de Sousa acrescentou ainda que "está em causa um processo de reajustamento do Governo muito acelerado". O que significa nas palavras do chefe de Estado, "por um lado ter a noção orgânica e de se ir mudando pessoas, e por outro, existiram vícios originais ou soluções que não provaram num espaço de tempo muito curto".O Presidente referiu ainda que o caso ainda vai dar "muitas investigações", uma vez que está em causa uma "interpretação sobre o estatuto do gestor público".Marcelo revelou ainda não saber quem vai substituir Alexandra Reis na pasta do Tesouro, mas mostrou estar disponível entre 28 a 30 de dezembro para existir "uma nomeação e tomada de posse".