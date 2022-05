Marcelo: Encontro COTEC servirá para analisar Ucrânia, Europa e economia

O Presidente da República afirmou hoje que o XV Encontro COTEC Europa, com a presença do Rei de Espanha e do Presidente italiano, servirá para abordarem a guerra na Ucrânia, a situação na Europa e a economia europeia.Em declarações aos jornalistas, em Guimarães, Marcelo Rebelo de Sousa declarou ter "expectativas muito boas" relativamente ao XV Encontro COTEC Europa, que se realiza, na quarta-feira, em Braga, destacando a "raridade destes encontros em período de guerra"."O Presidente italiano acaba de ser reeleito, é a primeira visita que faz ao estrangeiro. O Rei de Espanha tem tido praticamente nenhumas visitas ao estrangeiro. Este encontro, muito raro, num momento muito importante para analisarmos o que se passa na Ucrânia, na Europa, na economia europeia, nos efeitos sociais [e] na energia", disse, enquanto aguardava a chegada do Rei Felipe VI e de Sergio Mattarella, ao Paço dos Duques de Bragança, em Guimarães, onde decorrerá um jantar oferecido pelo chefe de Estado português.O XV Encontro COTEC Europa tem como tema "A Cultura ao Encontro da Inovação", sobre o papel da cultura na Economia, vai decorrer no Theatro Circo, em Braga, e contará com a presença de centenas de empresários, sobretudo pequenos e médios empresários dos três países.Marcelo Rebelo de Sousa classificou o tema de "muito inovatório", mas salientou que, mesmo falando da cultura e do seu papel, é impossível não se falar da guerra na Ucrânia e do futuro."É impossível estarmos a discutir, mesmo que seja a cultura, sem olhar à volta e tomar em consideração a guerra na Ucrânia, a posição europeia, as consequências económicas, sociais e financeiras para todos, os Planos de Recuperação e Resiliência, a necessidade de recuperar das pandemias e, portanto, há muita coisa para vermos, além da cultura", sublinhou o Presidente da República.Marcelo Rebelo de Sousa reiterou a sua preocupação com a situação vivida na Ucrânia e manifestou o desejo de que a paz regresse rapidamente."Muita preocupação pela Ucrânia. O nosso objetivo é ter a paz depressa, mas com condições de estabilidade humanitária e social. Espanha, Portugal e Itália receberam tantos refugiados da Ucrânia, que é um outro problema humanitário, mas também económico, social, político e diplomático", frisou Marcelo Rebelo de Sousa.O XV Encontro COTEC Europa servirá igualmente para o reforço de relações entre os países."Vivemos um período muito difícil para a Europa, para a geopolítica. Houve uma alteração enorme na geopolítica que estamos a viver, mas os afetos sociais, económicos, políticos e diplomáticos, são imensos", recordou Marcelo.O Presidente da República português lembrou ainda a "vitória, a magnífica decisão" que foi o acordo político alcançado por Portugal e Espanha com a Comissão Europeia sobre um mecanismo para fixar o preço médio do gás.Entre os oradores deste XV Encontro COTEC Europa, além dos dirigentes da COTEC de Portugal, Espanha e Itália, estão vários líderes de Indústrias Criativas e Culturais dos três países.Em Portugal, a COTEC engloba empresas multinacionais, grandes grupos nacionais e Pequenas e Médias Empresas, em vários setores de atividade.