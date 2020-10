Marcelo pede orçamento aprovado e fundos europeus bem aproveitados

Marcelo Rebelo de Sousa usou o último discurso do mandato no 5 de outubro para apelar ao consenso dos portugueses no essencial e o essencial, sustentou, consiste na necessidade de unidade para enfrentar as atuais e inéditas dificuldades. Prova disso mesmo é que num discurso com diversos recados nas entrelinhas, o Presidente da República disse em duas ocasiões que é preciso "sobrepor o interesse coletivo aos meros interesses pessoais".O ainda não recandidato à presidência lembrou que Portugal persiste num "tempo de exceção" e em "estado de exceção económica e social" para diagnosticar a vivência de "duas graves crises" em simultâneo, que conciliam desemprego com perda de rendimentos, o "sufoco" das empresas, em especial das PME, e o "crescimento acelerado" do défice orçamental e da dívida pública.Esta descrição serviu para concluir que este é provavelmente o "mais sofrido" 5 de outubro da democracia e antecipar que a recuperação da economia "durará anos". Foi o momento para o primeiro recado.Para que essa retoma não demore "mais ainda" e não seja uma "oportunidade desperdiçada para mudar instituições e comportamentos e antecipar de modo irreversível o nosso futuro", o Presidente afirmou que a "mudança só valerá realmente a pena se não servir só alguns portugueses privilegiados, mas permitir que se ultrapasse a pobreza, a desigualdade e a injustiça social".(Notícia em atualização)