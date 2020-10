CDS considera provável votar contra orçamento que esquece a iniciativa privada

Mesmo sem revelar o sentido de voto no Orçamento do Estado para 2021, até porque não conhece ainda o documento final, tudo aponta para que o CDS vote contra. Foi esta a ideia principal resultante da reunião que o Governo teve esta manhã com os deputados Cecília Meireles e Telmo Correia para lhes dar a conhecer as linhas gerais do orçamento que será entregue a 12 de outubro, no Parlamento."O Governo escolheu negociar este orçamento com os partidos à sua esquerda", começou por apontar Cecília Meireles depois do encontro com João Leão, ministro das Finanças, e Duarte Cordeiro, secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares."Um orçamento que dá muito menos importância à iniciativa privada do que à Função Pública e ao investimento público e que acha que o motor da economia é o Estado", prosseguiu a deputada centrista que lamenta o esquecimento das empresas numa "economia ainda muito incerta".A deputada defende que "para salvaguardar postos de trabalho é preciso que as empresas sobrevivam" para depois criticar a opção do Executivo centrar a sua política de apoio ao tecido empresarial nas linhas de crédito."A política das linhas de crédito resolve o problema de algumas empresas mas que no futuro se vai transformar num monumental problema", avisou.Assim, e ainda que não confirme desde já o voto contra, Meireles salienta que, "naturalmente, o CDS representa uma alternativa a este Governo e a este orçamento". "Não prevejo nenhuma boa surpresa do lado do orçamento", acrescentou.No entender de Cecília Meireles este orçamento "não dá resposta" a diversos problemas estruturais da economia portuguesa, limitando-se a incluir medidas financiadas por dinheiro europeu mas que não permitirão resolver os problemas de fundo do país.A deputada aproveitou ainda para abordar o tema do aproveitamento dos fundos comunitários e notar que nesta fase "o mais importante é perceber" se serão utilizados para "fazermos reformas a sério ou para gastar dinheiro, distribuir dinheiro e, ao fim de três ou quatro anos, termos perdido a oportunidade de dar a volta".(Notícia atualizada)