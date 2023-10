Marcelo pede reformas "para não termos de ver contrarreformas"

"ou as instituições internacionais e domésticas mudam a bem ou mudarão a mal". "E mal porque tarde e atabalhoadamente", destacou.

Leia Também Das bocas do PS a uma dissolução da AR à ameaça do populismo: os discursos dos partidos

"Podemos reformar a sério, para não termos de ver contrarreformas", defendeu."Sabemos mais do que os outros no passado sabiam, vivemos em liberdade e não podemos deixar morrer essa liberdade".Na viagem ao passado, Marcelo lembrou ainda que "a Europa vivia os loucos anos 20 convencida de que sempre lideraria o universo" e que "os modernismos só podiam ser europeus"."Como tantos dos responsáveis das nações pensavam que as fórmulas existentes eram mais eternas do que seriam e que se conseguiriam alongar por mais uns tempos em vez de anteciparem a sua mudança", detalhou.Focado depois nos atuais problemas europeus e nacionais, Marcelo avisou que "tudo isso poderá suceder" se não forem introduzidas mudanças. Isto é, no entender do Chefe de Estado, o falhanço passado, que culminou no "fim dos impérios", será repetido se "nos mais diversos temas políticos, partidários, económicos e sociais, mesmo nos democráticos se demorarem eternidades a compreender que devem evoluir e reformar-se, reaproximar-se dos povos". "E desse modo não deixarem espaço para que outros preencham o vazio que vão deixando atrás de si", enfatizou."Tudo isto poderá suceder e mais depressa do que se possa pensar: a mudança submergir pântanos, revolver águas paradas, abrir comportas demasiado tempo encerradas. Ou não. Pelo contrário, a mudança chegar porque se prefere a antecipação ao conformismo, a abertura ao fechamento, a alteração das mentalidades, das instituições e das práticas ao situacionismo e à inércia", defendeu o Presidente da República.No discurso do 5 de Outubro deste ano, o Presidente da República evitou farpas mais diretas ao Governo, depois de nas últimas semanas a tensão entre Belém e São Bento ter subido de tom. Há um ano, o tema da dissolução e os poderes presidenciais marcaram a cerimónia.