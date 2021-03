Marcelo quer recuperar a economia e torná-la mais justa

O Presidente da República fez um discurso confiante na tomada de posse do seu segundo mandato, elencando as cinco missões que pretende cumprir. Duas delas dizem respeito à recuperação do país, aproveitando a pandemia para o tornar melhor do que era antes dela.

Marcelo quer recuperar a economia e torná-la mais justa









