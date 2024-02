“Matéria”: nasceu um coletivo para colocar os jovens e as suas ideias nas mesas de decisão

Mafalda Rebordão, co-fundadora do grupo, explica que o objetivo do coletivo é "ajudar outros jovens a furar a bolha" onde as decisões são tomadas para que as suas ideias possam ser escutadas. "Temos uma visão, uma opinião e queremos ser parte da solução" garantem.

