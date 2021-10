Maternidade em Coimbra vai avançar. "Podemos lançar amanhã o concurso", diz Costa

O primeiro-ministro, António Costa, garantiu esta quinta-feira que mantém o compromisso de construir uma nova maternidade em Coimbra. António Costa referiu que está disponível para lançar "já amanhã" o concurso para iniciar a construção, mas vai esperar pela tomada de posse do novo executivo municipal."Podemos lançar amanhã [sexta-feira] o concurso, mas creio que manda o bom senso, o respeito democrático e o respeito pelas competências próprias da Câmara de Coimbra que se aguarde pela posse do novo presidente", referiu o primeiro-ministro, no debate bimensal na Assembleia da República, em resposta ao PSD.O primeiro-ministro quer assim esperar que José Manuel Silva, ex-bastonário da Ordem dos Médicos eleito para a Câmara de Coimbra nas eleições autárquicas de 26 de setembro, tome posse antes de dar "luz verde" à controversa promessa que fez durante a campanha para as autárquicas: a construção de uma nova maternidade em Coimbra.Na sequência das eleições autárquicas, o PS perdeu a Câmara para José Manuel Silva (independente apoiado pelo PSD, CDS-PP e outros partidos). Havendo essa alteração, o primeiro-ministro considera que "é importante que o novo executivo se pronuncie sobre esta matéria".E salientou: "Quem esperou tantos anos, por certo pode esperar mais algumas semanas".



"Se entenderem que a pressa se deve sobrepor ao respeito pela eleição democrática ocorrida em Coimbra, lançamos [o concurso] já amanhã. Se entenderem que é de bom senso aguardarmos pela posse do novo executivo, aguardamos e retomaremos o diálogo no ponto em que ficámos exatamente com o executivo que agora cessa funções", concluiu.