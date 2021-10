Primeiro-ministro garante que OE2022 irá responder a "preocupações" sinalizadas pelo PCP

legislação laboral.

O primeiro-ministro, António Costa, garantiu esta quinta-feira que "partilha a generalidade das preocupações" do PCP sobre o Orçamento do Estado para o próximo ano (OE2022). O líder do Executivo lembrou, porém, que "há mais vida para lá do orçamento" e que espera contar com a viabilização do PCP ao OE2022.No debate bimensal sobre política geral no Parlamento, o secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, começou por lamentar os "sinais" dados pelo PS em vésperas da entrega do OE2022 na Assembleia da República, com o chumbo ao aumento do salário mínimo para 850 euros e a rejeição de várias propostas de revisão da"São estes os sinais que o PS quer dar em matéria de resposta à vida de milhões de portugueses? Que significado quer que se atribua a estas opções quando se discute um Orçamento do Estado?", questionou Jerónimo de Sousa, sublinhando que "o PCP está, como sempre esteve, disponível para construir as soluções e respostas necessárias".A essas questões, António Costa respondeu com uma longa lista de medidas que foram aprovadas pelo Governo nos últimos meses, algumas das quais incluídas no OE2021, como o aumento das pensões, a contratação de novos profissionais para o Serviço Nacional de Saúde (SNS) e o aumento do salário mínimo.Jerónimo de Sousa referiu, no entanto, que o PCP está "preocupado" com a falta de acolhimento das propostas comunistas no âmbito das negociações do OE2022. "E quem não estiver preocupado está distraído, porque o Governo não respondeu ao que é fundamental tendo em conta a situação do país", lamentou.Em resposta, António Costa deixou uma garantia ao PCP: "quando o Orçamento do Estado der entrada no Parlamento ficará menos preocupado"."Não só partilhamos a generalidade das suas preocupações, como ao longo deste ano temos vindo a executar o conjunto de medidas do âmbito do OE2021, e assim faremos com o que espero que venhamos a acordar para o OE2022", acrescentou o primeiro-ministro.