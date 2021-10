"Não sabe o que vai ser proposto mas vota contra", diz Costa sobre chumbo do IL ao OE2022

"O nosso sentido de voto vai ser contra este orçamento, que não tem qualquer espécie de ambição relativamente ao crescimento do país", referiu à saída do encontro o deputado único e presidente da IL, João Cotrim Figueiredo.





O primeiro-ministro, António Costa, criticou esta quinta-feira a Iniciativa Liberal por ter anunciado o voto contra o Orçamento do Estado para o próximo ano (OE2021) sem ter percebido o que vai ser proposto."Apesar de não saber o que vai ser proposto, vai votar contra. O senhor deputado não precisou de saber o que o orçamento diz. Já sabe que vai votar contra (...) O senhor deputado é dos que diz que, se há orçamento, é contra. É uma atitude liberal", disse António Costa, no debate bimensal na Assembleia da República. IL foi o primeiro partido a anunciar o sentido de voto ao Orçamento do Estado para o próximo ano, depois de ter estado reunido com o Governo na quarta-feira, para conhecer as linhas gerais do OE2022.Porém, no debate desta quinta-feira,que a reunião com o Governo teve "pouco de esclarecimentos" e que ficou "sem perceber" em que moldes será feito o englobamento de rendimentos no IRS, como serão desdobrados os escalões de IRS ou quanto será injetado na TAP.A votação do OE2022 na generalidade deverá acontecer a 27 de outubro.