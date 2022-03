Matos Fernandes: "A decisão de sair foi anterior à lista de deputados"

"Foram seis anos e quatro meses, desde que o Afonso Henriques se zangou com a mãe que ninguém foi tanto tempo ministro do Ambiente em Portugal." Foi desta forma espirituosa que o ministro do Ambiente e da Transição Energética, João Matos Fernandes, comentou este domingo a sua saída do Executivo.





Em declarações à TSF, o governante fez questão de assegurar a longevididade no cargio e desvalorizar o facto de não fazer parte do próximo Executivo de António Costa. Egarantiu: "A minha decisão de saída foi anterior à constituição da lista de deputados".



Marcelo dá posse ao Governo na quarta-feira às 17h Leia Também

Matos Fernandes assinalou este domingo o seu último ato público ao inaugurar os jardins de Olhão. Para o ainda governante, o seu principal legado reside no facto de se ter "esbatido a ideia do Ministério do Ambiente como o ministério do não".





Leia Também Os trabalhos dos ministros de António Costa

À TSF, o ministro do Ambiente afiançou também que irá tomar posse como deputado, na próxima quarta-feira. E brincou: "Nos últimos seis anos e quatro meses andei a levar na cabeça de autarcas e a partir da próxima quinta-feira sou eu quem o fará."