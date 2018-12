May enfrenta prova de fogo. Partido avança com voto de (des)confiança

O Partido Conservador vai avançar com um voto de confiança sobre a sua liderança, revelou Graham Brady, presidente do comité 1922 do partido, ou seja do grupo parlamentar. Na verdade, a líder do partido está a ser alvo de uma moção de censura do próprio partido.

A votação vai ser feita ainda esta quarta-feira, "entre as 18:00 e as 20:00" e os "votos serão contados imediatamente" , revelou o responsável.

A decisão de avançar com esta moção de confiança surge depois de Graham Brady ter recebido 48 pedidos de deputados do partido para que se avançasse com este voto. Para desencadear este processo, o presidente da comissão tem de receber pedidos de 15% dos deputados, o que já está confirmado, de acordo com a imprensa estrangeira.



O Guardian adianta que a primeira-ministra vai precisar do apoio de, pelo menos, 158 deputados para conseguir sair impune deste processo. Caso consiga superar o voto de confiança, Theresa May estará "segura" nos próximos 12 meses. O partido conta com 315 deputados.





Theresa May tem estado sob fogo cruzado devido às negociações relacionadas com o Brexit, tendo inclusivamente adiado a votação do acordo alcançado com Bruxelas por antecipar uma derrota pesada.



A líder dos conservadores justificou o adiamento da votação prevista para esta terça-feira, 11 de Dezembro, dado que o "acordo seria rejeitado por larga margem", para depois insistir na ideia de que o acordo em cima da mesa é o "melhor possível" e reiterar que não haverá nenhum compromisso negociado com Bruxelas que não inclua o "backsotp" para a fronteira irlandesa, reconhecendo que esta questão está a gerar "profunda preocupação" junto do parlamento.