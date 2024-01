Montenegro diz-se "aberto" a dar luz verde ao TGV

Leia Também Costa adverte que TGV tem de avançar já. Nem países ricos desperdiçam 750 milhões

"Temos a oportunidade de obter um financiamento até 750 milhões de euros da União Europeia se tivermos o concurso aberto até à data limite para a apresentação de candidaturas, que é no final de janeiro. Espero que toda a gente compreenda a necessidade imperiosa de lançarmos o concurso para não se desperdiçar um financiamento importante", defendeu terça-feira António Costa.





"Não serei obstáculo". Foi desta forma que o presidente do PSD, Luís Montenegro, respondeu quando questionado sobre o lançamento ainda este mês do concurso público para o primeiro troço da ligação de alta velocidade entre Lisboa e Porto, noticia o Expresso.O líder do maior partido da oposição assegurou, no podcast Comissão Política, "abertura" sobre a matéria, mas salientou que, apesar dos apelos do primeiro-ministro para que o concurso avance rapidamente para não desperdiçar fundos comunitários, ainda não foi contactado.António Costa tinha indicado que iria discutir o tema com Pedro Nuno Santos, secretário-geral do PS, e Luís Montenegro.Em inícios de dezembro, Montenegro declarou que iria apurar se o não lançamento do concurso até final de janeiro implicava efetivamente a perda do financiamento europeu. E é exatamente sobre essa questão que agora o líder do PSD se queixa de não ter obtido esclarecimentos do Executivo que entra em gestão a meio do mês.Carlos Mota dos Santos, CEO da Mota-Engil, que integra um consórcio interessado na alta velocidade, disse ao Negócios que "a expectativa que temos, e para a qual estamos a trabalhar, é que o concurso seja lançado durante o mês de janeiro"."Da nossa parte temos vindo a investir significativamente em termos de horas, de trabalho e de projeto com o nosso consórcio", acrescentou o gestor.