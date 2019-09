FMI deixa elogios ao novo Governo grego e aproveita para criticar reta final de Tsipras

Num tom pouco habitual nos documentos do Fundo Monetário Internacional (FMI), os técnicos da instituição de Washington elogiam praticamente em toda a linha a estratégia do novo Governo liderado por Kyriakos Mitsotakis (do partido de centro-direita Nova Democracia, que faz parte do Partido Popular Europeu). Mas reconhecem que a tarefa é "difícil" e que a meta do excedente primário limita o crescimento, lê-se na análise preliminar divulgada esta sexta-feira, 27 de setembro, à economia grega ao abrigo do Artigo IV.



"O novo Governo está corretamente a dar prioridade ao crescimento mas enfrenta uma batalha difícil", afirma o FMI no comunicado preliminar do fim da visita a Atenas, referindo que o atual Executivo "herdou uma recuperação económica tépida" agravada pelo "legado da crise". Em causa estão os elevados níveis de dívida pública, de crédito malparado e de endividamento da economia; a baixa produtividade, a "escassez" de investimento e a demografia adversa.



Da mesma forma que elogia o atual Governo, o Fundo não se inibe de criticar, ainda que sem o nomear, os passos finais do anterior Governo liderado por Alexis Tsipras (Syriza) na medida em que escreve que houve "reversões de políticas em toda a linha desde que [o país] saiu do programa que aumentaram ainda mais as vulnerabilidades orçamentais, financeiras e externas".