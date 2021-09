O último adeus a Sampaio

"No nosso pai havia uma sabedoria que lhe iluminava os olhos. Era uma pessoa autêntica que não dissimulava estados de espírito"."O nosso pai era um homem bom, atento e disponível, para quem as pessoas estavam acima de tudo"."Na nossa relação não existia barreiras".(filha de Jorge Sampaio)Foi estadista e cidadão comum. Foi lutador e pacificador. Foi um homem bom e um pai extraordinário".(filho de Jorge Sampaio)Poema de Jorge de Sena declamado por Maria do Céu Guerra durante a cerimónia

"Uma pequenina luz bruxuleante

não na distância brilhando no extremo da estrada

aqui no meio de nós e a multidão em volta

une toute petite lumière

just a little light

una picolla... em todas as línguas do mundo

uma pequena luz bruxuleante

brilhando incerta mas brilhando

aqui no meio de nós

entre o bafo quente da multidão

a ventania dos cerros e a brisa dos mares

e o sopro azedo dos que a não vêem

só a adivinham e raivosamente assopram.

Uma pequena luz

que vacila exacta

que bruxuleia firme

que não ilumina apenas brilha.

Chamaram-lhe voz ouviram-na e é muda.

Muda como a exactidão como a firmeza

como a justiça.

Brilhando indeflectível.

Silenciosa não crepita

não consome não custa dinheiro.

Não é ela que custa dinheiro.

Não aquece também os que de frio se juntam.

Não ilumina também os rostos que se curvam.

Apenas brilha bruxuleia ondeia

indefectível próxima dourada.

Tudo é incerto ou falso ou violento: brilha.

Tudo é terror vaidade orgulho teimosia: brilha.

Tudo é pensamento realidade sensação saber: brilha.

Tudo é treva ou claridade contra a mesma treva: brilha.

Desde sempre ou desde nunca para sempre ou não:

brilha.

Uma pequenina luz bruxuleante e muda

como a exactidão como a firmeza

como a justiça.

Apenas como elas.

Mas brilha.

Não na distância. Aqui

no meio de nós.

Brilha."

"Um cidadão exemplar, um homem bom e um português de exceção"."A vida pública de Jorge Sampaio foi sempre feita de grandes convicções"."Foi um político com princípios ultra-exigente consigo próprio"."Exerceu as funções de Presidente como cidadão de causas que sempre foi"."Foi um modelo de inteligência diplomática"."Até ao fim foi um homem de causas e valores"."Nunca esquecerei a deferência do seu trato, as provas de amizade"."Nunca cedia ao populismo e à demagogia"."A nossa democracia pode orgulhar-se de ter sido servida por um político maior"."Obrigado e até sempre, Jorge Sampaio".(primeiro-ministro)"Perdi um amigo de longa data"."Uma figura ímpar que nos deixa um legado extradordinário"."Prestigiou todos os cargos que exerceu"."Jorge Sampaio era um homem de grande saber, cultura e generosidade"."Jorge Sampaio foi um ilustre português e o seu exemplo vai perdurar".presidente da Assembleia da República)"Jorge Sampaio amou Portugal pela fragilidade"."Nunca quis ser herói mas foi"."Agradecemos-lhe o amor que nunca negou a Portugal"."Jorge Sampaio foi um grande senhor da sua e nossa pátria".(Presidente da República)