OE2021: BE diz que Governo não tem novas propostas a apresentar na reunião de 5.ª feira

Hoje, no Palácio de Belém, após ter sido recebido em audiência pelo Presidente da República, o secretário-geral adjunto do PS, José Luís Carneiro, anunciou que o Governo iria retomar na quinta-feira as negociações com os partidos à esquerda sobre o Orçamento do Estado para 2021, nomeando em concreto o Bloco de Esquerda.À agência Lusa, fonte do BE, adiantou que a reunião foi pedida pelo secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, Duarte Cordeiro, "mantendo que o Governo não tem novas propostas ou respostas a apresentar"."A reunião é apenas para consulta sobre o posicionamento do Bloco em diversas votações na especialidade", referiu a mesma fonte.Depois deste anúncio de José Luís Carneiro, o Governo confirmou, à agência Lusa, que na quinta-feira terá uma reunião com o Bloco de Esquerda sobre o Orçamento, mas considerou não haver ainda expectativas de mudança de posição dos bloquistas, que votaram contra a proposta na generalidade."Teremos uma reunião de trabalho com o Bloco de Esquerda antes de começar [na sexta-feira] o processo de discussão do Orçamento do Estado para 2021 na especialidade. Da parte do Governo não há qualquer expectativa em especial em relação aos resultados dessa reunião", disse à agência Lusa fonte do executivo.Na quinta-feira de manhã, quando acontecer esta reunião entre Governo e Bloco de Esquerda sobre o Orçamento do próximo ano, o primeiro-ministro, António Costa, por sua vez, estará a participar na reunião sobre a evolução da covid-19 em Portugal no Infarmed, em Lisboa.Ainda hoje de manhã, depois de um encontro com o Conselho Nacional de Juventude (CNJ), em Lisboa, a coordenadora do BE, Catarina Martins (na foto), afirmou-se disponível para conversar com o Governo sobre o Orçamento do Estado de 2021, esperando seja "o Governo e o PS a darem um passo" nesse sentido."Faz falta agora o Governo e o PS darem algum passo se quiserem" um "entendimento, que o BE considera muito importante", afirmou a coordenadora bloquista.Depois de anunciar as suas 12 propostas para a generalidade no Orçamento, que apresentou como essenciais para viabilizar as contas do executivo para 2021, não houve avanços, a avaliar pelas palavras de Catarina Martins, que, questionada por diversas vezes, não respondeu diretamente se já houve conversações com os socialistas.A votação final global do Orçamento do Estado para 2021 está agendada para 26 de novembro.A proposta do Governo foi aprovada na generalidade em 28 de outubro com votos a favor apenas do PS, abstenções de PCP, PAN e PEV e votos contra de PSD, BE, CDS-PP, Chega e Iniciativa Liberal.