Governo reúne-se com o Bloco esta quinta-feira para aproximar posições no OE2021

O secretário-geral adjunto do PS revelou que, "por iniciativa do Governo", haverá esta quinta-feira uma nova reunião do Executivo com o Bloco de Esquerda numa derradeira tentativa de aproximar posições e assegurar um voto favorável, ou a abstenção, dos bloquistas ao Orçamento do Estado para 2021.

