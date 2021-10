OE: Chega adianta que não há redução fiscal. BE vê acordo ainda longe e PAN quer mais ambição

13h04

BE vê sucesso em negociações do OE ainda muito longe

As negociações com o Bloco de Esquerda para a viabilização do orçamento do Estado "ainda estão muito longe de ter algum sucesso", afirmou esta quarta-feira o líder parlamentar do BE, Pedro Filipe Soares, depois de uma reunião com o Governo a propósito das linhas gerais do documento que será apresentado na próxima segunda-feira, dia 11.





"Vemos com dificuldade algumas intransigências do Governo em matérias que já sinalizamos há muito tempo atrás. É certo que como é público e reconhecido pelo Governo as negociações do orçamento foram muito adiadas no tempo mas do ponto de vista do BE as nossas prioridades já estão identificadas há meses", afirmou, nas declarações transmitidas pelas televisões.